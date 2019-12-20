MYP Lideri Yılmaz: "ABD'nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MYP Lideri Yılmaz: 'ABD'nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı' - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "ABD'nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı"

6 saat önce

Amerika ile gelinen son noktada Türkiye'nin bir yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, özellikle dolarla yapılacak olan yaptırıma karşı biran önce tedbir almamız gerektiğini dile getirdi.

MYP Lideri Yılmaz:

Amerika ile gelinen son noktada Türkiye'nin bir yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, özellikle dolarla yapılacak olan yaptırıma karşı biran önce tedbir almamız gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik ile alakalı alacağı kararları destekleyeceklerini dile getiren Yılmaz, yaptırım hamlelerini boşa çıkaracak tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini söyledi.


Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD ile yaşanan son gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik ile alakalı söylediklerini desteklediğini ifade ederek " Bu konuda alacakları her kararın arkasındayız" açıklamasında bulundu.


Türkiye'nin elindeki kozları oynaması gerektiğin dile getiren Yılmaz, "ABD'den özellikle dolar alalında gelecek hamlelere yönelik ekonomik tedbirlerimizi biran önce almalıyız. Erdoğan'ın açıklamaları açıkça Amerika'nın bir ekonomik yaptırım üzerinde çalıştığını gösteriyor. Dolara karşı hamleler olacağı görülmektedir. Erdoğan ortaya koyduğu tavrı devam ettirmelidir" dedi.


Yılmaz devamla " Avrupa Birliği'nin Uygur Türkleri kararını tebrik ediyorum. Avrupa Birliği'nden Çin'de yapılan zulme sessiz kalınmaması Türkiye adına sevindiricidir. Keşke bu sürece Türkiye ve AK Parti de aynı desteği verebilseydi. Bu görev Avrupa Birliğinden önce Türkiye'nin görevidir. Uygur Türkleri her gün her saat her dakika Çin tarafından işkencelere maruz bırakılmaktadır" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak
Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı

Son Dakika Haberleri
22:56 Karabük'te zincirleme trafik kazası - Son Dakika
22:53 FATİH'TE DOĞU TÜRKİSTANLILAR İÇİN "SESSİZ ÇIĞLIK" YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI - Son Dakika
22:52 2020 Yılı Bütçesi görüşmeleri - HDP Grup Başkanvekili Oluç - Son Dakika
22:52 ABD Kongresinden geçen tahsisatlar yasa tasarısı, GKRY'ye silah ambargosunu şartlı olarak kaldırıyor - Son Dakika
22:51 Manavgat'ta suç örgütüne operasyon - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:58:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MYP Lideri Yılmaz: "ABD'nin dolar hamlesine karşı hazırlıklı olunmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]