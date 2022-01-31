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MYP Lideri Yılmaz: "Akdeniz'i kanımız pahasına korumalıyız" - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "Akdeniz'i kanımız pahasına korumalıyız"

31.01.2022 20:17
MYP Lideri Yılmaz: "Akdeniz'i kanımız pahasına korumalıyız"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Benim siyasi kaygıyla ve siyasi ikbal ile işim olmaz. Bildiğim tek şey Türkiye muhalefet ve iktidarı ile sadece Akdeniz'e odaklanmalı. Akdeniz'de bütün haklarımız canımız pahasına korunmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Benim siyasi kaygıyla ve siyasi ikbal ile işim olmaz. Bildiğim tek şey Türkiye muhalefet ve iktidarı ile sadece Akdeniz'e odaklanmalı. Akdeniz'de bütün haklarımız canımız pahasına korunmalıdır" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Türk toprakları üzerinde dünya devletleri egemen güçler büyük operasyonlar yaparak önce Osmanlı'yı borç batağında batırdı. Sonra cephede üzerine çöktü ve nihayet bize ait olan başta Musul, Kerkük petrolleri olmak üzere Ortadoğu petrolünü ele geçirdiler. Böylece bizi saf dışı ederek yüzyıl boyunca petrole dayalı zenginliği ellerine geçirdiler. Yeni bir yüzyıla girdik. Bu yüzyılın altını olan doğalgaz da Akdeniz'in altında bize ait sulardadır. Yüzyıl önce karada var olan zenginliğimizi çalan Batı, bu kez de denizlerimizin altındaki Akdeniz gazına gözünü dikmiştir" diye konuştu.

"İktidarı da, muhalefeti de siyasi ikbali değil, gelecek nesillerin ikbalini kurtarmaya talip olmalıdırlar"

Sözlerine devam eden MYP Lideri Yılmaz, "Batılı emperyalist güçler yine tıpkı geçen yüzyılda olduğu gibi bizi bir fiziki savaş ile yenik duruma düşürerek emellerine ulaşmak için Akdeniz'deki tüm haklarımızı elimizden alacaklar. 2022 Ramazan ayı sonrasında ülkemizi zor günler bekliyor. Bunlar Ramazan'da saldırmazlar. Bunun nedeni kutsal ittifak oluşmasını engellemektir. Bu nedenle mayıs, haziran ve temmuz ayları zor bir süreç içine girebiliriz. Tedbirlerimiz mutlaka artırılmalı. Savunma ve taarruz gücümüz artırılmalıdır. Batı bizi fiziki savaşla yıpratmak için kuşatma işini de tamamlamıştır. Böylece gelecek yüzyıla Akdeniz'den şekil vererek dünyanın merkezine bir kez daha yerleşecekler. Bu sefer hata yapmamalıyız. Birlik içinde bu oyunlara karşı uyanık ve diri olmalıyız. İktidarı da, muhalefeti de siyasi ikbali değil gelecek nesillerin ikbalini kurtarmaya talip olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz, Türk denizidir"

Yılmaz, "Akdeniz bir Türk denizidir. Buradaki haklarımızı korumayı becerirsek gelecek nesillere büyük bir miras bırakmış olacağız. Bu denizi ve altındaki haklarımızı yüzyıl önce kurtuluş mücadelesi verip bize miras bırakanların şartları o günlerde çok daha zordu. Akdeniz bir Türk denizi olarak geçmişte ve bugün olduğu gibi yarın da Türk denizi olmaya devam edecektir. Buradaki gazla ülkemizin geleceğini yeniden şekillendireceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MYP Lideri Yılmaz: 'Akdeniz'i kanımız pahasına korumalıyız' - Son Dakika


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