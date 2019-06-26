Son Dakika Haberleri: MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener atışmasını değerlendirdi
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MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener atışmasını değerlendirdi

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki atışmayı değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Millet artık gerilim ve sert sözler istemiyor, kısır tartışmaları bir kenara bırakıp ülke sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener atışmasını değerlendirdi, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki atışmayı değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Millet artık gerilim ve sert sözler istemiyor, kısır tartışmaları bir kenara bırakıp ülke sorunlarına eğilmemiz gerekiyor" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz son günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen atışmalara değinerek, halkın bu duruma üzüldüğünü gerilimden uzak siyaset yapılması gerektiğini dile getirdi. Seçimlerin geride kalması gerektiğini söyleyen Yılmaz "Türkiye bu duruma gelmemeli. Devlet aklı denen bir şey var. Bu akıl ortak akıldır aynı zamanda. İstanbul seçimleri bir şekilde geride kaldı. Artık ülke sorunlarına eğilmemizin vakti geldi. Türkiye yenilenmeli ve kabuk değiştirmelidir. Devlet aklı da buna yardımcı olmalıdır " şeklinde konuştu.

Ülkeyi idare edenin belediyeler olmadığını ülkenin Ankara'dan yönetildiğini belirten Yılmaz "Artık seçimler geride kalmalı ülke sorunlarına eğilmeli, Akdeniz'de ne yapacağız ' Ekonomi nasıl düzelecek ' S-400'ler meselesi gibi ülke sorunlarına eğilmeliyiz. Devleti daha işler hale getirmeliyiz" dedi. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
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