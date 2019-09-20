Son Dakika Haberleri: MYP lideri Yılmaz: "Bürokrasi azaltılmalı"
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MYP lideri Yılmaz: "Bürokrasi azaltılmalı"

52 dakika önce

Türkiye'de devlet yönetim sistemine yeni bir soluk getirmek gerektiğini dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye meclis üyelikleri, belediye çalışanları ve milletvekili sayıları azaltılmalı. Siyaset ücretsiz halk için yapılmalı" dedi.

MYP lideri Yılmaz:

Türkiye'de devlet yönetim sistemine yeni bir soluk getirmek gerektiğini dile getiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Belediye meclis üyelikleri, belediye çalışanları ve milletvekili sayıları azaltılmalı. Siyaset ücretsiz halk için yapılmalı" dedi.


Devlet yönetiminde yeni yapılacak reformlara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrafı önlemeye yönelik reformlar yapılmalı. Kesinlikle devlet bürokrasisi küçültülmeli. Bu kadar milletvekili çok fazla. Belediye meclis üyelikleri gereğinden fazla. Vergiler bu gereksiz fazlalıklara gidiyor, bir an önce reformlar yapılmalı" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Milletvekili, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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