MYP Lideri Yılmaz "Erdoğan'ı destekliyorum, göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika MYP Lideri Yılmaz 'Erdoğan'ı destekliyorum, göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz' - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz "Erdoğan'ı destekliyorum, göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz"

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklaması üzerine mültecilerin sınır kapılarına dayanması bir anda tüm dünya gündemine oturdu.

MYP Lideri Yılmaz

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklaması üzerine mültecilerin sınır kapılarına dayanması bir anda tüm dünya gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, kararı sonuna kadar desteklediğini dile getirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan onurlu bir duruş sergilemiştir" dedi.


Göçmenler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karanını sonuna kadar desteklediğini açıklayan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erdoğan'ın kararını kesinlikle destekliyorum. Göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz. Türkiye'yi bu konuda yalnız bırakanlar, kesinlikle sonuçlarına katlanmalılar. Cumhurbaşkanı onurlu bir duruş sergilemiştir. Mülteci sorunu, para hesabı yapılamayacak bir meseledir. Suriye'yi yıkanlar bedeline katlanmalıdır" ifadelerini kullandı.


Son zamanlarda gündeme gelen patriotlarla ilgili de konuşan MYP Lideri Yılmaz, "Amerika, Suriye meselesinde Türkiye'yi yalnız bırakmıştır. Özellikle Patriot ve F35 konusunda Amerika hızlı adım atmak zorundadır" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık
Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:01:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MYP Lideri Yılmaz "Erdoğan'ı destekliyorum, göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]