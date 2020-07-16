MYP Lideri Yılmaz "Ermenistan sorunu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir" - Son Dakika

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Azerbaycan sınırında saldırılar düzenleyen Ermenistan'a tepki gösterdi. Ermenistan sorununun Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin askeri desteğini ortaya koyacak adımlar atması gerektiğini vurguladı.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Ermenistan'ın yıllarca Türk diplomatlarını ve Azerbaycan Türklerini katletmiş bir ülke olduğunu söyleyen Yılmaz, "Hocalı katliamının acısı hala tazedir. Ermenistan'ın artık sınırı aşmasına asla müsaade edilmemelidir. Eğer bu sefer de geçmişte yapılan hatalar yapılırsa çok daha ağır bedeller ödenebilir. Rusya, Ermenistan'dan desteğini çekmelidir. Yaşanan acılara daha fazla destek olmamalıdır. Bütün dünya da Türk kanı akmaktadır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir" ifadelerini kullandı.



Dünyada Türklere karşı bir savaş yürütüldüğünü savunan Yılmaz, "Türkler birlik olmayı beceremediği için sürekli bedel ödemek zorunda kalıyor. Aklın yolu da Hakkın yolu da bir. Birlik olma zamanı çoktan gelip çatmıştır. Bugün bir olma güçlü olma zamanıdır" şeklinde konuştu.



Yılmaz, "Ermenistan sorunu Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. - İSTANBUL