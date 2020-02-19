MYP Lideri Yılmaz, "Faizler hala çok yüksek düşmeye devam etmeli" - Son Dakika
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MYP Lideri Yılmaz, "Faizler hala çok yüksek düşmeye devam etmeli"

7 saat önce

Merkez Bankasının bugün yapmış olduğu 50 baz puan faiz indirimini değerlendiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getirerek, gerginlik siyasetinin bir kenara bırakılarak enerjinin ekonomiye aktarılması gerektiğini söyledi.

MYP Lideri Yılmaz,

Merkez Bankasının bugün yapmış olduğu 50 baz puan faiz indirimini değerlendiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getirerek, gerginlik siyasetinin bir kenara bırakılarak enerjinin ekonomiye aktarılması gerektiğini söyledi. Faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getiren Yılmaz, faizlerin daha da aşağı rakamlara bir an önce çekilmesi gerektiğini ifade etti.


Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan faiz kararı ile 11,25'de bulunan faiz 50 baz puan indirilerek 10.75'e çekildi. Alınan faiz kararını değerlendiren MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getirerek "Gereksiz tartışmalar yerine Türkiye, yüksek olan faizlere odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.


Yılmaz açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Türkiye'de bir numaralı gündem maddesi hiç kuşkusuz ki sınır ötesinde askerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyondur. Buradan mutlaka başarı ile çıkmamız gerekmektedir. Başka alternatifi yoktur. Faizlerdeki inişler son derece olumludur. Faiz konusunun iç meselelere bağlanmasını doğru bulmuyorum. Faizler de inişler olumludur. Amerika'da gösteriler oluyor. Fransa en fazla gösterilerle uğraşan ülke. Fakat hiç birinde faizler yükselmiyor. Faizlerin yüksekliği siyasete alet edilmeden milletin sırtından indirilmesi gereken ağır bir yüktür. Dolayısıyla faizlerdeki düşüşler devam etmelidir" - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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