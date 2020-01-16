MYP Lideri Yılmaz,

Akdeniz'de doğal gaz sondaj çalışmaları bir çok ülkeyi karşı karşıya getirirken açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz " İsrail, Akdeniz'de Rum-Yunan eksenine itilmemeli. Türkiye bu konuda menfaatlerine yönelik siyasi adımlar atmalıdır" dedi.



Doğu Akdeniz'de gaz arama çalışmaları konusunda açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye Akdeniz konusunda milli menfaatleri ne ise ona göre hareket etmeli ve bir an önce bu gazı çıkartmalı. Bu çalışmalar sırasında İsrail'i Yunan - Rum eksenine kesinlikle itmemeli. Akdeniz gazına acilen ihtiyacımız var. Yunan - Rum ittifakı yanına başka bir ülke çekmemeli. İsrail bu ittifakta kesinlikle yer almamalı" şeklinde konuştu.



Akdeniz'in bir "Türk Barış Gölü" ne çevrilmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Enerji artık ülkelerin refahı için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bir an önce Akdeniz'i Türk Barış gölü haline çevirip buradaki gazı çıkartıp Türkiye'nin refahı için kullanmamız gerekmektedir. Burada ülkemizin yüksek menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmalıyız. İsrail bu açıdan Yunan - Rum ittifakından uzaklaştırılıp tarafımıza çekilmelidir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL