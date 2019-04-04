Son Dakika Haberleri: Myp Lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı Olamaz"

Myp Lideri Yılmaz: "Meral Akşener Cumhurbaşkanı Olamaz"

1 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde cumhurbaşkanı olamaz. Alınan oylar da kendisine verilen şahsi destek de ortadadır.

Myp Lideri Yılmaz:
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde cumhurbaşkanı olamaz. Alınan oylar da kendisine verilen şahsi destek de ortadadır. 40 yıl siyaset yapan insanları milletin karşısına yeni lider diye çıkartırsanız olacağı budur" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, İYİ Parti'de yaşanan istifaları değerlendirerek, "Akşener ekibi Koray Aydın'a huzur vermeyecek. Koray Bey olmasaydı bir tek teşkilat dahi kuramayacak olanlar şimdi Koray Aydın'ın gücünü hedef yapmışlardır. İlerleyen dönemde bu işin yürümeyeceği ortaya çıkacaktır. Benim Koray Bey ile hukukum eskidir. Buyursun gelsin. O gelirse MYP Muhafazakar Yükseliş Parti olarak mecliste gurubumuz hazır olacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin ihtiyacının Akşener değil, yeni bir lider olduğunu söyleyen Yılmaz, "Açık ve net görülmelidir ki Meral Akşener bir daha ki seçimde Cumhurbaşkanı olamaz. Alınan oylar da kendisine verilen şahsi destek de ortadadır. 40 yıl siyaset yapan insanları milletin karşısına yeni lider diye çıkartırsanız olacağı budur. Ülkenin sorunları ekonomik olarak çok büyük. Mevcutların kapasitesi yetmez bu işe" şeklinde konuştu.

Faizsiz Türkiye vadini hatırlatan Yılmaz, "Benim esas itibari ile siyasetle işim olmaz. Ama milletimi yoksullaştıran bu insanların verdikleri acılara katlanmak mümkün değil. 25 yıllık ekonomi ve uluslararası ticari başarı ve deneyimlerimi halkımın hizmetine vermek ilahi bir görevdir. Bir tek hedefim var faizleri sıfıra çekmek. Bu dünyada mümkün olduğu gibi Türkiye'de de mümkündür. Çünkü biz ekonomik değil siyasi faiz ödüyoruz. Zenginliğimiz eriyor ve fakirleşiyoruz. Bu gidişata dur demek gerek. Muhafazakar Yükseliş Partisinin il ve ilçe kongrelerine gösterilen yoğun ilgi ve katılım gösteriyor ki bu parti ilk seçimlerde alternatif tek parti olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:19 Kaynak: İHA

Yılmaz Açık, Cumhurbaşkanı, Meral Akşener, Politika
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