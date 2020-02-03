MYP Lideri Yılmaz: "Milletimizin başı sağ olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MYP Lideri Yılmaz: 'Milletimizin başı sağ olsun' - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "Milletimizin başı sağ olsun"

7 saat önce

İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Saldırıyı büyük bir esefle karşılıyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Bir an önce bu bölgedeki tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız" dedi.

MYP Lideri Yılmaz:

İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Saldırıyı büyük bir esefle karşılıyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Bir an önce bu bölgedeki tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız" dedi.


İdlib'de gerçekleştirilen saldırı sonucunda 6 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırı haberinin ardından her kesimden başsağlığı açıklamaları yağıyor. Bu konuda bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "İdlib'de meydana gelen hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa vermesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Ağır bir süreçten geçiyoruz. Tüm tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmak mecburiyetindeyiz" dedi. Ülke menfaatlerinin korunması için vatan evlatlarının uzaklarda görev yaptığına değinen MYP Lideri Yılmaz, "Umarım bu son kaybımız olur, daha fazla kayba sebebiyet verecek gelişmeler yaşanmaz. Süreç hassas bir şekilde yönetilmelidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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