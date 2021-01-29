MYP lideri Yılmaz: "Seçime katılabilen parti aday da gösterebilsin" - Son Dakika

MYP lideri Yılmaz: "Seçime katılabilen parti aday da gösterebilsin"
29.01.2021 23:27
Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yapılacak olan seçimlere katılma hakkı aldıklarını dile getirerek, "Seçime katılabilen parti imza toplamaya gereksinim duymadan aday da çıkarabilsin" dedi.
Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yapılacak olan seçimlere katılma hakkı aldıklarını dile getirerek, "Seçime katılabilen parti imza toplamaya gereksinim duymadan aday da çıkarabilsin" dedi.
Gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilme hakkı kazanan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Seçimlere girme hakkı kazanan partilerin aday belirleme aşamasında 100 bin imza toplama hakkının bulunmasına ilişkin konuşan Yılmaz, "Parti seçimlere katılabiliyorsa aday da gösterebilmeli. Bu konuda Avrupa'da emsal kararlar var ve bu uygulanmalı" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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