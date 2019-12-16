MYP Lideri Yılmaz "Türkiye Akdeniz'de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika MYP Lideri Yılmaz 'Türkiye Akdeniz'de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli' - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz "Türkiye Akdeniz'de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli"

7 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdenizde bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir.

MYP Lideri Yılmaz

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdenizde bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir. Yunanistan'ın Akdeniz ile hiçbir ilişkisi yoktur" dedi.


MYP Lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla Türkiye Libya mutabakatını değerlendirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatlerini güvence altına alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, Libya mutabakatı ile Akdeniz de bütün haklarını güvence altına almaya devam etmelidir. Diğer Kuzey Afrika ülkeleri ile de yapılabilecek her türlü işbirliği hayata geçirilmelidir. Yunanistan'ın Akdeniz ile hiçbir ilişkisi yoktur. Herkes işine bakmalıdır. Türkiye Doğu Akdeniz'de gaz çıkarma konusunda gecikmektedir" ifadelerini kullandı.


Türkiye ile Amerika'nın menfaatler eşitliği doğrultusunda her türlü stratejik ilişkiyi geliştirebileceğini savunan Yılmaz, "Fakat bu demek değil ki Amerika, Türkiye ile olan ilişkisini tek taraflı yürütecek. NATO bir güvenlik konseyidir. Gerek üye ülkelerin gerek bölgesel ve dünya genelinde huzur ve barışa hizmet etmelidir. Türkiye'nin NATO üyeliği eşitler ilkesine bağlıdır. Kimsenin nikahında bir ilişki değildir. Olmamalıdır da" diye konuştu. - İSTANBUL

Akdeniz, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu
100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı

Son Dakika Haberleri
23:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor" - Son Dakika Haber
23:14 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
23:13 9. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika Haber
23:08 Sudan, Hizbullah ve Hamas'ın ofislerini kapatacak - Son Dakika Haber
23:08 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri - Son Dakika Haber
23:00 TBMM Genel Kurulu'nda HDP'li vekillerin sözleri AK Parti ve MHP'lileri ayaklandırdı - Son Dakika Haber
22:23 Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:25:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MYP Lideri Yılmaz "Türkiye Akdeniz'de haklarını güvence altına almayı sürdürmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]