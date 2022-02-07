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MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı" - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı"

07.02.2022 18:07
MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı. Aynı anda Yunanistan'a karşı tüm tedbirler diğer Batı Trakya ve Adalar etrafında güçlendirilerek artırılmalıdır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı. Aynı anda Yunanistan'a karşı tüm tedbirler diğer Batı Trakya ve Adalar etrafında güçlendirilerek artırılmalıdır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Yunanistan ile yaşanan sorunlara ilişkin, "Doğu Akdeniz gazı nedeniyle Kıbrıs'ta bir provokasyon başlayabilir. Buradaki güvenlik tedbirleri artırılmalı. Aynı anda Yunanistan'a karşı tüm tedbirler diğer Batı Trakya ve Adalar etrafında güçlendirilerek artırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KIBRIS'IN İÇİ VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ARTIRILMALI"

Yılmaz. "Türkiye'nin İsrail ile Akdeniz gazına hükmetme yönünde adım atması Yunan ve Batı'yı rahatsız eder. Türkiye gerek ada içinde gerek ada çevresinde güvenliği artırmalıdır. Türkiye, İsrail ile mutlaka stratejik bir askeri işbirliği içerisine girmelidir. Bu öyle bir işbirliği olmalı ki, taraflardan birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış sayılmalıdır" dedi.

(İHA)

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Muhafazakar Yükseliş Partisi, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MYP Lideri Yılmaz: 'Türkiye Kıbrıs'taki güvenlik önlemlerini arttırmalı' - Son Dakika


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