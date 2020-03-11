MYP lideri Yılmaz Türkiye'nin boğazları askeri gemi geçişlerine kapatması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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MYP lideri Yılmaz Türkiye'nin boğazları askeri gemi geçişlerine kapatması gerektiğini söyledi
7 saat önce
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin Montrö'den doğan haklarını kullanarak boğazları askeri gemi geçişlerine kapatması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin Montrö'den doğan haklarını kullanarak boğazları askeri gemi geçişlerine kapatması gerektiğini söyledi.
MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Yılmaz, Türkiye'nin Montrö'den doğan haklarını kullanarak boğazları askeri gemi geçişlerine kapatması gerektiğini savunarak, "Askeri gemilere kapanmış boğazlar mutlaka Rusları anlaşmaya itecektir. Ruslarla daha kalıcı ve kapsamlı askeri anlaşmalar bu sayede yapılabilir" dedi.
(İHA)
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