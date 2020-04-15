MYP Lideri Yılmaz:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerle alakası bir açıklama yapan MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda son derece başarılı bir mücadele gerçekleştirdiğini dile getirerek bu başarıyı gölgelemek ve sabote etmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren başarılı bir mücadele sergilendiğini söyleyen Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bu başarının sabote edilmemesi gerektiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından limanlara yönelik gemi tehdidine karşı açıklanan önlemlerin son derece isabetli tespit ve tedbirler olduğunu dile getiren Yılmaz "Bu konuda sorumlu valilikler mutlaka tedbirleri artırmalıdır. Süreç her türlü tehdide açık bir süreçtir. O nedenle bu tür tedbirlere mutlaka riayet edilmelidir" şeklinde konuştu.



Hastane, ekipman ve personel sayımızın oldukça iyi düzeyde olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Alt yapı olarak eksiğimiz yok. Türkiye ve milletimiz şifahanelere tarih boyunca en fazla önem veren ülkedir. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hükümetler fiziki şartları iyi araştırma ve üniversite hastaneleri kurmuş özellerle desteklenerek kurmaya da devam ediyor. Geriye kalan tek şey ilim insanları ve Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine dikkatle riayet etmektir" dedi.



Başından beri sürecin çok iyi yönetildiğini hatırlatan Yılmaz, " istenmeyen bazı hatalar olsa da daha da dikkatle süreci kontrol etmek gerekir. Bu kapsamda en tehlikeli olan dışarıdan girişlerin Hava, Kara ve bugün Çevre Bakanı tarafından açıklanan denizlerin kontrol altına alınmasıdır. Bu konu da tedbirlerin dikkatle izlenmesi son derece memnuniyet verici müsbet bir adımdır. Allah bu süreçte öz verili şekilde emek veren herkesten razı olsun" dedi. - İSTANBUL