Son Dakika Haberleri: Myp Lideri Yılmaz "Türkiye'nin Myp Gibi Yeni Bir Partiye Ekmekten Sudan Daha Fazla İhtiyacı Vardır"

Myp Lideri Yılmaz "Türkiye'nin Myp Gibi Yeni Bir Partiye Ekmekten Sudan Daha Fazla İhtiyacı Vardır"

1 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Türkiye'nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur.

Myp Lideri Yılmaz
Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " Türkiye'nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur. Ama Türkiye'nin gerçek manada MYP gibi her açıdan yeni bir partiye ekmekten sudan daha fazla ihtiyacı vardır" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin yeni partiye ihtiyacı yok" açıklamalarını eleştirdi. Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni parti ihtiyacı konusunda yanlış düşündüğünü söyleyen Yılmaz, "Türkiye'nin cilalanmış eskilerden oluşan sözde yeni partilere ihtiyacı yoktur. Buna katılırım ama Türkiye'nin gerçek manada MYP gibi her açıdan yeni bir partiye ekmekten sudan daha fazla ihtiyacı vardır. İl ve ilçe kongrelerimizin katılım yoğunluğu bunu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'yi yapılacak MYP kongrelerine davet eden Yılmaz, "Partimizin yarın yapılacak olan Urfa İl Kongresi olağanüstü bir kalabalık ve coşkulu bir katılımla yapılacaktır. İddialı konuşmak için demiyorum ama yoğun katılımlarla yapılan MYP il ve ilçe kongrelerimize katılan ve sayıları sürekli yükselen halkımız siyasiler gibi düşünmemektedir. Türkiye kesin olarak kendisini siyaseten yenilemelidir. Başkanlık sistemini tartışmadan gerekli düzenlemeleri yaparak ülkeyi ekonomik olarak refaha ulaştıracak adımları atmalıdır. Bunu da ancak 'Faizsiz bir Türkiye' hedefi ile yola çıkan MYP kadroları yapabilir. Türkiye siyaseti kesin olarak yenilenecektir. Bu durum doğanın gereğidir. Herkese yaptığı hizmetlerden dolayı artısı eksisi teşekkür ederiz. Ama insanlarımızın ağır vergiler ve hayat pahalılığı altında yaşamaları daha fazla mümkün değildir. Sayın Bahçeli'ye yarın yapılacak MYP Urfa İl Kongresini izlemesini tavsiye ederim. Böylece yeni bir partiye ihtiyaç olup olmadığı pekala görebilirler" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Politika
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