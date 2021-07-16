MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye'yi Akdeniz'de rahatlatacak adımlar atılmalıdır" - Son Dakika

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanını aramasını değerlendirerek, " Türkiye'yi Ortadoğu'da ve Akdeniz de rahatlatacak adımları destekliyoruz. Bu kapsamda Erdoğan'ın attığı adım ve İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme olumludur" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. MYP Lideri Reyiz, bölgede var olan kritik süreç, savaş tehdidi, Suriye ve diğer gelişmelerden dolayı Türkiye'nin atacağı adımlar son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adım ve İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğunu belirtti. - İSTANBUL