MYP Lideri Yılmaz Yılmaz: "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir"
Önümüzdeki dönemde seçimlere 15 partinin katılabileceğini bu partilerden birinin de 81 il teşkilatlanmasını tamamlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir" dedi.
Önümüzdeki dönemde seçimlere 15 partinin katılabileceğini bu partilerden birinin de 81 il teşkilatlanmasını tamamlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir" dedi.
Sonuçları büyük partiler değil küçük partiler tarafından belirlenecek bir seçim geçireceğini iddia eden Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Önümüzdeki seçimin sonucunu büyük partilerin dışında kalan irili ufaklı partiler belirleyebilir. İttifakların vereceği görüntü halkta seçimi etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. Her parti oy oranına bakılmadan diğerine ihtiyaç duyacağı bir seçim süreci yaşanacaktır" dedi.
Bu nedenle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptığını dile getiren MYP Lideri Yılmaz, "Liderler seçimden galip çıkmak istiyorsa çağrılarını güçlü bir şekilde dile getirmelidir. Demokrasinin temsili açısından bu çağrı çok önemlidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:05 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › MYP Lideri Yılmaz Yılmaz: 'Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir' - Son Dakika
Son Dakika 00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 17:46 Kenti karıştıran tartışmaya Çorum Valisi de katıldı: Aslan emaresine rastlamadık 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu