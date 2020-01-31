MYP Lideri Yılmaz: "Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet doğal sınırlarına geri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MYP Lideri Yılmaz: 'Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet doğal sınırlarına geri... - Son Dakika

MYP Lideri Yılmaz: "Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet doğal sınırlarına geri...

6 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "12 adalar mutlaka geri alınacak.

MYP Lideri Yılmaz:

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "12 adalar mutlaka geri alınacak. Bu milletin atalarına yapılan zulmün hesabını gelecek nesiller mutlaka soracaktır" dedi.


Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Yunan vekilin Türkiye bayrağını yırtmasına tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı.


"Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet mutlaka doğal sınırlarına geri dönecektir" diyen Yılmaz, "Yunan kendi sınırında yaşamayı gelecekte öğrenecek. Türk milleti bir şekilde ekonomisini de düzeltecek ve dünyanın yeniden büyük aktörü haline gelecektir. Bu yazgının önüne geçecek kuvvet yoktur. Yunan vekil bu gerçeğin farkında çaresizlik içinde bayrağı yırtmıştır. Fakat gerçek şu ki Anadolu'ya sığmayan 100 milyon Milleti İbrahim Türk milleti var. Şartlar birinci dünya savaşı dönemindeki şartlar değildir. Dünya da aynı dünya değildir. Yunan bu durumu pekala görmekte ve çaresizliğin tezahürü olarak bayrak yırtma acizliğine düşüyor" dedi.


12 adalar parti politikamızdır


"Parti politikamızın bir parçası dış politikada ege sorunu ve 12 adaların Türk halkına iadesi meselesidir" diyen Yılmaz devamla, "12 adalar mutlaka geri alınacak. Bu milletin atalarına yapılan zulmün hesabını gelecek nesiller mutlaka soracaktır. Bu konu geçmiş anlaşmalar ve sürecin yeniden açılması ile gündeme taşınacak bir meseledir. Türkiye olarak Ege de ve adalar üzerindeki tarihten gelen haklarımızı geri almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Milli duruşumuzun gereği budur" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı ABD hamlesi! Askeri anlaşma parlamentoda kabul edildi Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MYP Lideri Yılmaz: "Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet doğal sınırlarına geri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]