Son Dakika Haberleri: MYP Lideri Yılmaz "Yüzde 70 biten inşaata kredi desteği verilmeli"
Son Dakika Politika MYP Lideri Yılmaz 'Yüzde 70 biten inşaata kredi desteği verilmeli'

MYP Lideri Yılmaz "Yüzde 70 biten inşaata kredi desteği verilmeli"

6 saat önce

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yüzde 70'i tamamlanan inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

MYP Lideri Yılmaz

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yüzde 70'i tamamlanan inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini söyledi.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulundu.


Yüzde 70'i biten inşaatlara kredi desteği verilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Yüzde 70 tamamlanma oranı olan inşaatları kredilendirin. Böylece kriz hafifler projeler ekonomiye katılarak hareket sağlar" ifadelerini kullandı.


Faizlerde yaşanan düşüşün önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Fakat büyük ölçüde yapımı tamamlanmış inşaatlar var ve atıl halde bekliyor. Bunlar ekonomiye kazandırılmalıdır. Örneğin tamamlanma oranı yüzde 70 olan inşaatlara çok özel uzun vadeli kredi sağlanmalıdır. Göreceksiniz faiz indiriminiz işe yarayacak ve piyasa hareketlenecektir. Bankaların inşaat sektörüne mesafe koymalarını hiç doğru bulmuyorum. Bu işler inşaatsız olmaz. Bir seviyeye gelenleri bitirtmek ekonomiye kazandırmak gerek. Bu konuda Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan acil bir kredi desteği sağlamalıdır. Dönüş son derece faydalı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ahmet Reyiz Yılmaz, Ekonomi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
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