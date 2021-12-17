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Myrina- Gryneion Serisinin 4. Cildi Okuyucuyla Buluştu - Son Dakika

Myrina- Gryneion Serisinin 4. Cildi Okuyucuyla Buluştu

17.12.2021 08:24
Myrina- Gryneion Serisinin 4. Cildi Okuyucuyla Buluştu

Arkeoloji ve tarih tutkunlarının merakla beklediği 'Myrina ve Gryneion' serisinin 4'üncü ve son eseri, Aliağa Belediyesi'nin 'Oku, Okut' kampanyası kapsamında okuyucuyla buluştu.

Tarihseverler, Türkiye'nin en önemli müzelerinden Bergama Müzesinde bulunan Myrina heykelciklerini kamuoyuna tanıtan 'Myrina ve Gryneion-4Bergama Müzesindeki Myrina Terracotta Figürinleri' kitabını Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak edinebiliyor.

'Myrina ve Gryneion-4 Bergama Müzesindeki Myrina Terracotta Figürinleri', Aliağa Kent Kitaplığı tarafından 2017 yılında 1. cildi, 2018 yılında 2. cildi, 2021'de 3. cildi yayınlanan "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" serisinin 4. cildi olarak bilim dünyasına sunuluyor.

Aliağa Belediyesi'nin yayınevi markası olan Aliağa Kent Kitaplığı'nın 16.Yayını olan eser 280 sayfadan oluşuyor. Murat Çekilmez, Pınar Taşpınar ve Merve Arinç editörlüğünde yayınlanan eserde Bergama Müzesinde bulunan Myrina- Gryneion terrakotta eserlerine yer veriliyor. Bergama Müzesi'ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de ilk kez yayınlanıyor.

DOÇ.DR. MURAT ÇEKİLMEZ: "ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI ALİAĞA TARİHİNE ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNUYOR"

Myrina ve Gryneion serisinin son eserinde Bergama Müzesi'ndeki terrakotta figürinlerilerini ele aldıklarını belirten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Çekilmez, "Bu yayında, birçoğu yurt dışındaki müzelerde bulunan Myrina nekropolünde bulunan terrakotta figürlerin Anadoluda'ki Bergama Müzesi'ndeki örnekleri yer alıyor. Anadolu'da bulunan bu figürinleri ele almamız elimizdeki figürinleri görmemiz açısından çok faydalı oldu. Eserimizde Bergama Müzesi'nde bulunan toplam 46 terrakotta figürinlerini değerlendirdik. 2015 ve 2019 yıllarında Myrina Antik Kentinde yaptığımız yüzey araştırmalarında bulunan toplam 20 eseri ele aldık. Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kent Kitaplığı yayınladığı eserler ile kültür tarihine ve Aliağa tarihine çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Bizlere bu imkanları sunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

DAĞITIMINA BAŞLANAN ESER ONLİNE ERİŞİME DE AÇILDI

15 Aralık 2021 Çarşamba günü itibariyle dağıtımına başlanan Myrina- Gryneion 4. Cilt kitabı, Aliağa Belediyesi'nin resmi internet sayfası üzerinden de erişime açıldı. Arkeoloji ve tarih meraklıları kitabın tam dijital versiyonunu https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyip mobil cihazlarına dijital olarak indirebiliyor.

Myrina- Gryneion Serisinin 4. Cildi Okuyucuyla Buluştu

Aliağa Belediyesi, Bergama Müzesi, Arkeoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Myrina- Gryneion Serisinin 4. Cildi Okuyucuyla Buluştu - Son Dakika


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