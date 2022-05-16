Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması başlatıldı

16.05.2022 18:16
Myrleia Antik Kenti mozaikleri için restorasyon çalışması başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin mozaikleri için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin mozaikleri için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, antik kentin açık hava müzesine dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda önemli bir adımın atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Mozaik zemin döşemelerinin koruma ve onarım çalışmalarını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Selçuk Şener ve Dr. Öğretim Üyesi Murat Cura'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırlarındaki alanda koruma ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Korugan Projesi hazırlanarak, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Tek amaçlarının antik kenti el ele vererek insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak olduğunu belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni geleceğe taşıma konusunda uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda koruma ve onarım çalışmalarına başlandı. Tek bir amacımız var. Myrleia'yı el ele vererek Mudanyamıza, insanlığa, kültür ve tarihe kazandırmak, geleceğe tarihi bir imza atmak. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

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'Myrleıa Mozaikleri'Ni Restorasyon ve Konservasyon Çalışması Başladı 'Myrleıa Mozaikleri'Ni Restorasyon ve Konservasyon Çalışması Başladı Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi Arap turizmcilerden Bursa'ya özel ilgi

Arkeoloji, Mudanya, Turizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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