Myrleia Evleri'nin yol sıkıntısı sona eriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Myrleia Evleri'nin yol sıkıntısı sona eriyor - Son Dakika

Myrleia Evleri'nin yol sıkıntısı sona eriyor

6 saat önce

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Evleri'nin yol sorununu çözeceğini belirterek, "Çalışmalar yapılıyor.

Myrleia Evleri'nin yol sıkıntısı sona eriyor, System.String[]

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Myrleia Evleri'nin yol sorununu çözeceğini belirterek, "Çalışmalar yapılıyor. Çözüm için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.


Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Yeni Mahalle'deki Myrleia Evleri sakinlerini belediyede ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve ilgili teknik müdürlerin de hazır bulunduğu ziyarette site sakinlerine yapılan son çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türkyılmaz, "Bizden önce imara açılmış bir bölge. Site yapılmış ancak standartlara uygun değil. Yol yapımı için maliyetler çıkarılıyor. Düz yer değil, çeşitli tehlikeler var. Ancak aylardır bu bölge için çalışma yapıyoruz. Böyle bir mesele var, çözecek olan da biziz" dedi.


Belediye olarak yapılan çalışmalar sonucunda yol güzergahı için alternatif çözüm yolunun belirlendiğini kaydeden Türkyılmaz, "İki alternatif yol çalışması gerçekleştirdik. Bazı noktalarda can güvenliği ile ilgili tehlikeler var. Karayolları'ndan bu konuda teknik destek de alacağız" dedi.


İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konusunda uzman kişilerin bölgede gerekli incelemeler yaptığının da altını çizen Türkyılmaz, "Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimiz hemşehrilerimizle sürekli irtibat halinde olacaklar. Konuyla ilgili diğer kurumlarla yapılacak olan bürokratik işlemlerin ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Yeni Mahalle, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:42 Kaynak: İHA
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