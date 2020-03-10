Mysia Yolları Avrasya'nın gözdesi olacak - Son Dakika
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Mysia Yolları Avrasya'nın gözdesi olacak

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi ve Kültür Rotaları Derneği arasında imzalanan protokolle Mysia Yolları ve Avrasya Yolu Projesi için ortak çalışmalara imza atılacak.

Mysia Yolları Avrasya'nın gözdesi olacak, System.String[]

Nilüfer Belediyesi ve Kültür Rotaları Derneği arasında imzalanan protokolle Mysia Yolları ve Avrasya Yolu Projesi için ortak çalışmalara imza atılacak.


Nilüfer Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları, uluslararası alanda da gözde rotalar arasında yer alıyor. Nilüfer Belediyesi ile Kültür Rotaları Derneği önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Kültür Rotaları Derneği tarafından oluşturularak AB fonu ile desteklenen Roma'dan Demre'ye uzanan Avrasya Yolu Projesi'nin parçası olan Mysia Yolları'nda, imzalanan protokol kapsamında önemli çalışmalara imza atılacak. Nilüfer Belediyesi ve Kültür Rotaları Derneği arasında imzalanan ve 5 yıl geçerli olacak protokol çerçevesinde, rotanın bakımı, tanıtımı ve korunması konularında iş birliği yapılacak.


Protokole Başkan Turgay Erdem ile Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde imza attı.


Kültür Rotaları Derneği'ne iş birliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, Mysia Yolları'nın hak ettiği değeri daha fazla alacağına inandığını söyledi.


Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow da iş birliğinden dolayı Turgay Erdem'e teşekkür ederek, Mysia Yolları'nın Avrasya Yolu Projesi'nin önemli bir parçası olduğunu ve gereken çalışmaları hak ettiğini vurguladı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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