Mytherapy, Tamamen Ücretsiz İlaç Takip Uygulaması

MyTherapy uygulaması sağlık ile teknolojiyi birleştirdi!
Ücretsiz İlaç Takip Uygulaması hayatınızı kolaylaştıracak. MyTherapy ilaç Hatırlatma Uygulaması, Yanlış ve Eksik ilaç Kullanımına Son! 10 Dilde 30 Ülkede Kullanıma sunulan faydalı hizmet tamamen ücretsiz! Android ve iOS .
MyTherapy ilaç hatırlatma uygulaması tedavi süreçlerinde yardıma ihtiyacı olanlar (özellikle kronik hastalık sahibi olanlar) ve telefonlarını elinden düşürmeyenler arasında en popüler uygulamalardan birisi haline geldi.Uygulamanın Android ve iOS sürümleri mevcut.
Yapılan bir diğer araştırmaya göre, bir insan ortalama günde 5 saatini akıllı telefonuyla meşgul halde geçiriyor. Çoğumuz bunun farkında bile olmuyoruz.
MyTherapy uygulaması 2012 yılında 3 ortak tarafından, teknolojiyle sağlığı birleştirmek ve dünyada yanlış/eksik ilaç kullanımını azaltmak için kuruldu. Şu an dünyada yaklaşık 500.000 kullanıcısı var. Berlin
Charite Üniversitesi ve Münih
Teknik Üniversitesi Isar Kliniği gibi hastane ortakları var ve dünyada düzenli/doğru ilaç kullanımı üzerine yapılan çalışmalara ortak oluyor. Bunun yanı sıra ortaklarının Multipl skleroz, IBS ve diğer kronik hastalıklarla ilgili alternatif tedavi çalışmalarına da ortak oluyor ve uygulamayı bu hastalıklardan muzdarip hastalara daha uygun olması için geliştiriyor.
Ücretsiz MyTherapy ilaç Hatırlatma Uygulaması Nasıl Çalışıyor?
Uygulamaya ilaçlarınızı kaydediyorsunuz ve o sizin için hatırlayıp, size hatırlatıyor. Bu kadar basit. Aynı zamanda günlük aktivitelerinizi ve sağlık durumunuzu kaydedebiliyorsunuz. Sizin kayıtlarınıza göre size bir sağlık günlüğü hazırlıyor ve doktor randevunuza giderken de bu günlüğün çıktısını alabiliyorsunuz. Böylece tansiyon, şeker ve diğer ölçümleriniz sürekli kontrol altında oluyor.
MyTherapy sizin için motivasyon, doktorunuz için kolaylık ve unutanlar için de hatırlatıcı olacak ve üstelik tamamen ücretsiz. Almanya
'nın çeşitli üniversiteleriyle iş birliği içinde gelişmeye devam eden MyTherapy, 2014 yılında SilverStar Modern Teknoloji ödülünü de kazandı.
İngilizce, Almanca, Türkçe, Japonca, İspanyolca ve Çince de dahil olmak üzere 10 dilde ve 30'ün üzerinde ülkede hizmete sunulan uygulama Münih ofisinde toplam 20 farklı ülkeden çalışanıyla büyümeye devam ediyor.
Ücretsiz İlaç Takip Uygulaması MyTherapy'nin Temel Özellikleri:
Tüm ilaçlar için hatırlatma özelliği
Hem alınan hem de unutulan haplar için takip ve kayıt defteri
Gerekli dozlar için şemalar halinde hatırlatıcılar
Tabletlerinizi, dozlarınızı, ölçümlerinizi ve aktivitelerinizi bir sağlık günlüğünüzden takip edebilirsiniz
Her türlü hastalık durumu için geniş kapsamlı ölçümler (şeker hastalığı, romatoid artrit, anksiyete, depresyon, hipertansiyon, multipl sklerois ve daha niceleri için) kilo, tansiyon, kan şekeri seviyesi vb…
Aileyle Paylaşın
Yazdırılabilir sağlık günlüğünüzü doktorunuzla paylaşın
değerlendirecek hem de sağlık ihtiyaçlarınızı daha iyi anlayacak.
MyTherapyApp Web Sitesi
Android – Google Play
üzerinden uygulamayı indirmek için buraya;
iOS – App Store
üzerinden uygulamayı indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz;
Herkese sağlıklı günler dileriz!