Son Dakika Haberleri: N'diaye: Takım İkinci Yarı Çok İyi Reaksiyon Gösterdi"

N'diaye: Takım İkinci Yarı Çok İyi Reaksiyon Gösterdi"

1 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

N'diaye: Takım İkinci Yarı Çok İyi Reaksiyon Gösterdi
özel açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok zorlu bir ilk yarı geçirmiştik. Takım harika bir karakter gösterdi bu yüzden tüm Galatasaray ailesi için çok mutluyum" diye konuştu.

"BİZ KENDİMİZE ODAKLANDIK"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren N'Diaye, "Göreceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

N'Diaye'nin açıklamaları (İngilizce)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor
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