N'diaye: Takım İkinci Yarı Çok İyi Reaksiyon Gösterdi"
1 saat önce
özel açıklamalarda bulundu.
özel açıklamalarda bulundu.
Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen N'Diaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Çok zorlu bir ilk yarı geçirmiştik. Takım harika bir karakter gösterdi bu yüzden tüm Galatasaray
ailesi için çok mutluyum" diye konuştu.
"BİZ KENDİMİZE ODAKLANDIK"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren N'Diaye, "Göreceğiz. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu. Tüm maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:21 Kaynak: DHA
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