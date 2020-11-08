N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bu yıl başlangıç ve bitiş noktası Yenikapı Etkinlik Alanı olan maraton ödül töreniyle sona erdi.

Törende ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca verdi.

Dereceye giren sporculara kupalarının yanı sıra para ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda birinciler 50'şer bin, ikinciler 35'er bin, üçüncüler ise 20'şer bin lira aldı.

Maratonun isim sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verdi. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin, ikinci tamamlayanlara 15'er bin, üçüncülüğü alanlara ise 5'er bin lira verildi.

Ayrıca tekerlekli sandalye ve paten branşı ile yaş kategorilerinde dereceye girenlere de para ödülü takdim edildi.

Ekrem İmamoğlu: "Tarihi bir anı yaşadık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 42. İstanbul Maratonu'nun koronavirüs salgını gölgesinde yapılmasına rağmen tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ödül töreninde konuşan İmamoğlu, "Bugün tarihi bir anı yaşadık. Coşkusu daha önce alıştığımız maratonlar gibi değildi ama dünyanın yaşadığı olağanüstü durumda aldığımız en üst seviye tedbirlerle sağlığı ön planda tutarak her iki kıtayı birleştiren, felsefesi barış ve uzlaşma olan tarihi derinliği en güzel şekilde dünyaya hissettiren bu maratonu başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese, katkı sunan kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, atletizmin sporun en temel branşı olduğuna değinerek, "Atletizmi bu kentte güçlü kılmak istiyoruz. İnşallah bu konuda iş birliğimiz devam edecek. Maltepe'de miting alanının olduğu yerde bir atletizm pistini tamamladık. Tribünleri ve diğer sosyal alanlarıyla inşallah ilkbaharda bir Avrupa Şampiyonası yapılabilecek seviyede bir atletizm pistini bu kente hediye edeceğiz. 2021'de isteğim 2 tane daha pisti bu şehre katmak. Eğer atletizmi yaygınlaştıramaz ve topluma hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefine koşamazsınız. Bu manada maratonu önemsiyoruz. Bu maraton, İstanbul kentinin spor ve olimpiyat ruhunun kıvılcımıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını istediğini dile getiren İmamoğlu, "Umarım seneye bütün sıkıntıları atlatarak, maratonu sağlıklı bir ortamda yüz binlerce İstanbullunun katılımıyla ve büyük coşkuyla buluştururuz." diyerek sözlerini tamamladı.