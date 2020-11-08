N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı

08.11.2020 13:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bu yıl başlangıç ve bitiş noktası Yenikapı Etkinlik Alanı olan maraton ödül töreniyle sona erdi.

Törende ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca verdi.

Dereceye giren sporculara kupalarının yanı sıra para ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda erkekler ve kadınlarda birinciler 50'şer bin, ikinciler 35'er bin, üçüncüler ise 20'şer bin lira aldı.

Maratonun isim sponsoru N Kolay da Türk sporculara özel ödül verdi. Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin, ikinci tamamlayanlara 15'er bin, üçüncülüğü alanlara ise 5'er bin lira verildi.

Ayrıca tekerlekli sandalye ve paten branşı ile yaş kategorilerinde dereceye girenlere de para ödülü takdim edildi.

Ekrem İmamoğlu: "Tarihi bir anı yaşadık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 42. İstanbul Maratonu'nun koronavirüs salgını gölgesinde yapılmasına rağmen tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Ödül töreninde konuşan İmamoğlu, "Bugün tarihi bir anı yaşadık. Coşkusu daha önce alıştığımız maratonlar gibi değildi ama dünyanın yaşadığı olağanüstü durumda aldığımız en üst seviye tedbirlerle sağlığı ön planda tutarak her iki kıtayı birleştiren, felsefesi barış ve uzlaşma olan tarihi derinliği en güzel şekilde dünyaya hissettiren bu maratonu başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkese, katkı sunan kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu, atletizmin sporun en temel branşı olduğuna değinerek, "Atletizmi bu kentte güçlü kılmak istiyoruz. İnşallah bu konuda iş birliğimiz devam edecek. Maltepe'de miting alanının olduğu yerde bir atletizm pistini tamamladık. Tribünleri ve diğer sosyal alanlarıyla inşallah ilkbaharda bir Avrupa Şampiyonası yapılabilecek seviyede bir atletizm pistini bu kente hediye edeceğiz. 2021'de isteğim 2 tane daha pisti bu şehre katmak. Eğer atletizmi yaygınlaştıramaz ve topluma hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefine koşamazsınız. Bu manada maratonu önemsiyoruz. Bu maraton, İstanbul kentinin spor ve olimpiyat ruhunun kıvılcımıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını istediğini dile getiren İmamoğlu, "Umarım seneye bütün sıkıntıları atlatarak, maratonu sağlıklı bir ortamda yüz binlerce İstanbullunun katılımıyla ve büyük coşkuyla buluştururuz." diyerek sözlerini tamamladı.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı
N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Atletizm, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak         
13:43
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın         
12:26
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap "Pes" dedirtti: Gözümle görmediğime inanmam         
09:27
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 14:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei