SPOR N Kolay 43'üncü İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu - Son Dakika

SPOR N Kolay 43'üncü İstanbul Maratonu renkli anlara sahne oldu

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 43'üncü İstanbul Maratonu, renkli anlara sahne oldu.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan, Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen ve 43'üncü kez gerçekleştirilen maratonda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı. Organizasyonda startların verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, çay-kahve içen, çocukları ve köpekleri ile yürüyen kişiler olurken, sosyal mesaj vermek isteyen birçok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) da maratonda yerini aldı.

Yarışa her yıl katıldığını ifade eden bir kişi, köprü üzerinde eşini arayarak aşkını doyasıya haykırdı. Sonrasında açıklamalarda bulunan isim, bu organizasyonda yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kahvesini alıp boğaz keyfi yapan bir arkadaş ikilisi ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

Esenyurt'tan geldiğini belirten bir kişi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oturarak kahvaltı yaptı. Evden getirdiği peynir ve zeytinleri ile birlikte kahvaltısını yapan kişi, deniz manzarası karşısında keyifli bir kahvaltı etti.

Birçok STK ise kendi mesajlarını paylaştı ve sloganlarını iletti.