N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan'da yapılacak

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan Pazar günü koşulacak.

Maraton öncesi Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirilen basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Can Akın Çağlar, İstanbul için önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "Tarihi yarımadanın sunduğu muhteşem manzara eşliğinde yapacağımız maraton umarım İstanbul'umuza yakışır. Sporun birleştirici ruhunu yansıtan etkinlik olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Maratonun İstanbul'un spor hayatını renklendireceği gibi insanlara da spor sevgisini aşılayacağını vurgulayan Çağlar, "Vatandaşlarımızı da daha çok hareket etmeye, spor olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız tesislerle, alan düzenlemesiyle sadece profesyonel sporcular için değil, amatör sporcular için de olanakları artıracak çalışmalara devam ediyoruz. NKolay İstanbul Yarı Maratonu'nda katılımcılar Galata Köprüsü'nün üstünde İstanbul'un büyüleyici siluetini görme fırsatı bulacaklar." diye konuştu.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ise Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank olarak, Spor İstanbul ile iş birliğinin N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'yla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Pandemiyle birlikte yaşamımız biraz değişse de hepimiz için yoğun tempo sürüyor. Bazen bir toplantıya, bazen metroya bazen de evde ailemize yetişmek için koşuyoruz. Aktif Bank olarak bir bankanın ötesinde, finansal teknolojiler ekosistemi kimliğiyle çok farklı noktalarda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Bir şehir içi ulaşımında, bir kültür sanat etkinliğinde ya da satın aldığınız bir kahvenin dijital ödemesini yaparken insanlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Koşuşturmaya küçük bir ara vermek, bu kez sağlığımız için N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda hep birlikte koşmak istiyoruz. Hem de İstanbul'un tarihi dokusunu taşıyan eşsiz bir manzaraya sahip olan tarihi yarımadada…"

Adaca, 8 bin yılı aşkın tarihinde uygarlıklara ev sahipliği yapan İstanbul'da 4 Nisan'da rekortmen sporcuları ağırlamanın heyecanını yaşayacaklarını kaydederek, "Teknoloji her geçen gün hız kazanırken, dijitalleşme hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir dijital banka olarak tanımladığımız N Kolay, adı gibi hayatı kolaylaştıran ve bireylerin ihtiyaçlarına her an, her yerde, şube olmaksızın hızla cevap veren uygulamamız… Bankamızın dinamik kimliğini yansıtan N Kolay Yarı maratona ismini verirken, 110 çalışanımız da sanal ve fiziki koşuya katılarak bankamızın enerjisini parkurda gösterecek. Koşunun ruhuna sağladığımız bu uyum ile uzun yıllar spora verdiğimiz desteği bir adım ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşmenin sadece bankacılık sektörüyle sınırlı kalmadığına dikkati çeken Adaca, "Pandeminin ardından koşu dünyasına da yansıyan dijital dönüşüm, bize 42'nci N Kolay İstanbul Maratonu'nda 'Sanal Koşu' deneyimini sundu. İşimizin kalbinde yer alan dijitalleşmeyi; isim sponsorluğunu yaptığımız bu etkinlikte deneyimleyebilmek, bizim ne kadar doğru bir karar verdiğimizi kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Çintimar: "Dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağını umuyorum"

Yeni tip koronavirüse rağmen dünya yıldızlarını İstanbul'da ağırlamanın hem Türk atletizmi adına hem de Türk sporu adına büyük bir hareket olduğunu vurgulayan Fatih Çintimar da "Haliç Yarı Maratonu adıyla başlayıp çeşitli adlarla devam ettikten sonra N Kolay İstanbul Yarı Maratonu ismiyle devam eden yarışta dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağını umuyorum." diye konuştu.

Yarışta bir Türk atletin dünya rekoru kırmasını çok arzuladığını kaydeden Çintimar, "Pandemiye rağmen sponsorların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Atletizm Federasyonunun beraber bütün organizasyonlarını yapması bizi mutlu ediyor. Federasyon olarak bütün yarışmalarımızın hiçbirini ertelemeden gerçekleştirdik. Dünya da durmadı,majör yarışlarını yapmaya çalıştı. Biz de sporcularımızı yarıştırmak için belli hijyen koşullarını sağlayarak çalışmalara devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını hatırlatan Çintimar, "Bu belki de ülkemizin kuruluşunun 100 yıl etkinliklerinin ilki olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile güzel organizasyon yapacağız. Şu an olimpiyat için alınan 56 kota var, daha alınacak kota var. Bunların 14'ü atletizm kotası." ifadelerini kullandı.

Yarışla ilgili teknik bilgiler veren Renay Onur, tüm dünyanın olduğu gibi İstanbul'un da pandemiden dolayı zor bir süreç yaşadığını vurgulayarak, "Sporun, içinde barındırdığı mücadele ruhunu kaybetmeden olabildiğince faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz. Spor İstanbul olarak dünyanın ve İstanbul'un pandemiyle mücadele ettiği dönemde İstanbul Maratonu'nu ve yarı maratonu uluslararası düzeyde gerçekleştirdik. Sağladığımız hijyen standartlarıyla İstanbul'un aktif kalması için elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun dünya ölçeğinde ilkbaharda yapılacak tek yarı maraton özelliği taşıdığını kaydeden Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun süredir gold sertifikasıyla yapılan yarış elit sertifikasıyla 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Daha önce yaptığımız etkinliklerde büyük titizlikle çalıştık. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Atletizm Federasyonun istediği önlemlerin de üstüne çıktık. Bu yarışın da güvenli olmasını sağlayacağız. Herkes HES koduyla parkur alanına girebilecek. Atletler yarışın başlangıç alanına kadar maskeyle gelecek. 4 Nisan Pazar günü İstanbul'daki en güvenli yerlerden birinin bizim yarış alanının olacağını söyleyebilirim."

Organizasyonda 500 görevlinin yanı sıra 300 İstanbul Spor gönüllüsünün hizmet vereceğini anlatan Onur, "10 kilometre ve 21 kilometre yarışında 2 bin 500 atletin ipi göğüsleyeceğini tahmin ediyoruz. Son 2 yıldır yapılan paten parkuru da 21 kilometre etabıyla koşulacak. Sanal yarı maratonu ise 27-31 Mart tarihleri arasında koşulacak. Katılımcıların Türkiye'nin her yerinde bir hafta boyunca istediği saat ve parkurda İstanbul Yarı Maraton heyecanını bütün yurtta yaşamalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Onur, yarışın geçen sene olduğu gibi bu yıl da yardımseverlik koşusu olacağına dikkati çeken Onur, "Geçen sene 700 bin lira toplandı. Bu yıl 2 milyon liranın sivil toplum kuruluşlarına bağışlanması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Yarı Maratonu'nun Türkiye'nin en düz yarı maratonu olduğunu vurgulayan Onur, "Parkurda yaptığımız ufak değişiklikle etabı daha da düzleştirdik. Hijyenden dolayı 10 ve 21 kilometre yarışlarında sporcular bir kilometre arayla toplanacak. Farklı zamanda yarışıp, farklı zamanda bitirecekler. Türkiye'de bu kadar yıldız atletin koştuğunu görmedik. Dünyanın en hızlı 10 kadınından 6'sı parkurda yarışıyor olacak. Dünya rekortmenleri burada kapışacak. Hem erkeklerde hem kadınlarda rekor bekliyoruz.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda sporcular Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik Alanı önünde bulunan Langa otobüs durağından start alarak sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek.

Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak katılımcılar Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından yine "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak başladıkları yer olan Yenikapı'ya kadar koşarak başladıkları yerde yarışı tamamlayacak.