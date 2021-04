N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu tamamlanırken kadınlarda Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, erkeklerde ise vatandaşı Kibiwott Kandie birinci oldu.

Tarihi Yarımada'daki 21 kilometrelik koşunun startını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Göksun Öz birlikte verdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan 4 bin elit sporcu, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

Köprü bitiminde dönüş yapan yarışçılar, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam etti. Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından dönüş yapan atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

Kadınlarda resmi sonuçlara göre yarışı 1.04.02'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Ruth Chepngetich, dünya rekoru kırdı. Chepngetich, 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

42 yıllık İstanbul Maratonu ve 16 yıllık İstanbul Yarı Maratonu tarihinde İstanbul'da ilk defa bir dünya rekoru kırıldı.

Etiyopyalı atlet Yalemzerf Yehualaw, 1.04.40'lık derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlarken, Kenyalı Hellen Obiri 1.04.51'lik derece ile üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Kenyalı sporcu Kibiwott Kandie 59.35'lik derecesiyle maraton rekoru kırarak birinciliği elde etti. Vatandaşı Geoffrey Kamworor 59.38 ile ikinci, bir diğer vatandaşı Roncer Kipkorir de 59.46'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Birinci olan atletlere 7 bin 500 dolar, ikincilere 5 bin dolar ve üçüncülere de 4 bin dolar ödül verildi.

4 bin kişi katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen maratonda katılımcı sayısı 4 bin kişiyle sınırlı tutuldu.

Yeni tip koronvirüsten (Kovid-19) dolayı sosyal mesafe kurallarına uyularak yarış gerçekleştirildi. Sporcular beşerli sıra ile beşer saniye arayla yarışa başladı. Atletler ve yarışta görevli olarak çalışanlar HES koduyla alana girdi.

Dünyaca ünlü atletlerin yarıştığı N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'na sponsor olmaktan heyecan duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, "Bir kadın olarak şampiyon kadın atletleri parkurda görmek beni ayrıca mutlu etti. Hepimiz hayatın hızlı akışında bir koşuşturmaca içindeyiz. Bugün dijital bankamız N Kolay ile koşuşturmacaya bir mola verip sağlığımız için koşuyoruz. Kullanıcılarının farklı finansal ihtiyaçları için her adımda yanlarında olan ve teknolojisi ile her an her yerde çözüm sunan N Kolay ile spor yapmak isteyenlere eşlik etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yollar trafiğe kapatıldı

Maraton için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

Yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar, 02.00 ile 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.