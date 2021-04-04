N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
04.04.2021 11:40
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. - İSTANBUL
İstanbul, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. - Son Dakika Spor
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