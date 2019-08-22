Son Dakika Haberleri: N'Koudou, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
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N'Koudou, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

23 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

N'Koudou, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer N'Koudou ilk antrenmanına çıktı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
N'KOUDOU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Tottenham'dan yeni transfer, Georges-Kevin N'Koudou ilk antrenmanına çıktı. Gerçekleşen antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Domagoj Vida ise takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: DHA
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