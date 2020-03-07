N'Koudou'dan Galatasaray yorumu: "3 puan almaya çalışacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor N'Koudou'dan Galatasaray yorumu: '3 puan almaya çalışacağız' - Son Dakika Spor

N'Koudou'dan Galatasaray yorumu: "3 puan almaya çalışacağız"

6 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou maç sonunda açıklamalar yaptı.

N'Koudou'dan Galatasaray yorumu:

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou maç sonunda açıklamalar yaptı.


Galatasaray derbisini yorumlayan N'Koudou, "Derbide net bir şey vardır, kazanmak için oynarsınız. Biz de oraya bu motivasyonla gideceğiz. Oraya geri çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz, 3 puan almaya çalışacağız." dedi.


N'Koudou sözlerini " İngiltere'de çok derbide oynadım, Fransa'da Paris ile Lyon, St.Etienne ile oynadığımız maçlarda atmosfer başka olurdu. Fransa ile Türkiye'yi karşılaştırırsam, derbi atmosferleri birbirine benziyor" ifadeleriyle tamamladı.


Atiba Hutchinson ise "Çok önemli bir maçtı. Alanyaspor gibi zor bir deplasman maçını kazandıktan sonra burada kazanmamak üzücü olurdu. İyi başladık, erken bir gol bulduk, sonra daha fazla gol atmaya çalıştık ama başaramadık. Üstüne koya koya devam ediyoruz, bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Galatasaray, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:07 
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