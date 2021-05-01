N'Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı - Son Dakika

N'Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı

01.05.2021 21:44
N'Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı, System.String[]

Hatayspor maçının 38. dakikasında fileleri havalandırarak Kayserispor ve Rizespor maçının ardından bu maçı da boş geçmeyen N'Koudou, 43. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Hatayspor maçının 38. dakikasında fileleri havalandırarak Kayserispor ve Rizespor maçının ardından bu maçı da boş geçmeyen N'Koudou, 43. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, Fransız yıldız Kevin N'Koudou, bu maçı da boş geçmedi. Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandırdıktan sonra hafta içinde Rizespor karşısında da gol perdesini açan isim olan N'Koudou, Hatayspor mücadelesinin 38. dakikasında skoru 4-0'a getiren isim oldu. Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahası içine kat ederek 3 kişinin arasından vuruşunu yaptı topu filelere gönderdi. Bu golün ardından yaşanan bir pozisyonda sakatlanan N'Koudou yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında ise skoru 5-0'a getiren oyuncu oldu. - İSTANBUL

N'Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor N'Koudou golü attı, sakatlanarak oyundan çıktı - Son Dakika Spor


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