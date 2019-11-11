Son Dakika Haberleri: N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu
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N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

N'Koudou'nun dönüşü muhteşem oldu, System.String[]

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında 3 lig maçında forma giyemeyen Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında attığı golle kilidi açarken, sonraki haftalarda da formayı kaptırmayacağının sinyallerini verdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u N'Koudou'nun attığı şık golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta N'Koudou'nun dönüşü, teknik ekibi mutlu etti. Denizlispor karşısında 60. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olduktan sonra sol kanada hareketlilik getiren ve 70. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek topu filelere gönderen Kamerun asıllı Fransız yıldız, taraftarı da coşturdu. Karşılaşmanın ardından tribünlere giderek siyah-beyazlılara galibiyet 3'lüsü çektiren yıldız oyuncu, alınan galibiyeti de 'Elhamdülillah' diyerek kutladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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