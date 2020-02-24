N'Koudou: Sergen Yalçın'ın vizyonu Abdullah Avcı'ya göre çok farklı - Son Dakika
Son Dakika Spor N'Koudou: Sergen Yalçın'ın vizyonu Abdullah Avcı'ya göre çok farklı - Son Dakika Spor

N'Koudou: Sergen Yalçın'ın vizyonu Abdullah Avcı'ya göre çok farklı

7 saat önce

Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou, bugünkü antrenman öncesinde Trabzonspor maçı ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında değerlendirmelerde bulundu.

N'Koudou: Sergen Yalçın'ın vizyonu Abdullah Avcı'ya göre çok farklı, System.String[]

Beşiktaş forması giyen Georges-Kévin N'Koudou, bugünkü antrenman öncesinde Trabzonspor maçı ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Trabzonspor maçını tekrar tekrar izlediklerini ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, mağlubiyet sebebiyle neredeyse iki gündür uyku uyuyamadığını söyledi.


N'Koudou ayrıca Sergen Yalçın'la Abdullah Avcı'yı da kıyaslayarak, "Sergen Hoca'nın vizyonu Abdullah Hoca'ya göre çok farklı." dedi.


Georges-Kévin N'Koudou'nun açıklamaları şu şekilde:


Trabzonspor maçında takım halinde çok iyi performans ortaya koyduk. Oynarken de keyif aldık ama futbol çok acımasız. 2 gündür neredeyse doğru düzgün uyumadım. Maçı tekrar tekrar izleyerek neleri yapamadığımızı anlamaya çalışıyorum. Sergen Hoca'nın vizyonu Abdullah Hoca'ya göre çok farklı. Sergen Yalçın çok deneyimli ve bu seviyede nelerin yapılması gerektiğini çok iyi biliyor.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:45 
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