N'Koudou ve Diaby son anda kadrodan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında Wolves'ı konuk eden Beşiktaş'ta mide bulantısı ve kusma nedeniyle Diaby, migren ağrısı nedeniyle de N'Koudou son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle bugün takımı yalnız bıraktı.



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. maçında sahasında Wolverhampton'ı konuk eden Beşiktaş'a 2 önemli isminden kötü haber geldi. Maç kadrosunda olması beklenen isimlerden Diaby, maçın başlamasına 2,5 saat kala kusma ve mide bulantısı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, karşılaşmanın esame listesinde ilk 11'de yer alan N'Koudou ise migren ağrısı nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yerine Caner Erkin ilk 11'de görev alırken, maç kadrosunda ismi olmayan Tlyer Boyd ise 18 kişilik kadroya dahil edildi. Dün akşam son durumuna bakılan Burak Yılmaz da tedbir amaçlı olarak kadroya alınmayan bir diğer isim oldu. Burak Yılmaz'ın hafta sonunda oynanacak olan Alanyaspor maçında takıma dahil olması bekleniyor. - İSTANBUL