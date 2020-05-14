N'Sakala, Beşiktaş'a transferini doğrulamadı

yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Sanırım herkes onu tanır çünkü Alanya'daydı ve konuşmak daha kolay. Benim profilimi, nasıl oynadığımı, düşünce tarzımı beğendiğini söylüyorlar. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu ana kadar sadece benim ne istediğimi konuştuk ve ben şu anda sezonuma odaklandığımı ve başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim. Ama elbette büyük bir kulüp tarafından aranmak bir zevktir. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bakalım sonra ne olacak demişti.

- Antalya