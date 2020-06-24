N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor - Son Dakika

N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor

Bir süredir Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri açıklama yaparak, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takıma veda edeceğini duyurmuştu.

Bir süredir Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin'in menajeri açıklama yaparak, deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı takıma veda edeceğini duyurmuştu. Siyah-beyazlılar Caner'in boşluğunu ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile dolduruyor. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı



Taraftarlara br müjde daha geldi... Beşiktaş N'Sakala'dan sonra yine bir Alanyasporlu yıldızı renklerine bağlıyor. Diaby ile yeni anlaşma yapmayacak olan siyah-beyazlı yönetim Tyler Boyd'u kiralık olarak göndermeyi planlarken bu boşluğu Alanyasporlu Junior Fernandes ile doldurmayı planlıyor.


Şilili futbolcu Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda transfer olurken başarılı bir grafik çizdi. Fernandes için Beşiktaş'ın temaslarını hızlandırdığı ve 26 Temmuz'da bitecek olan sözleşmesinin ardından bu oyuncuyu kadroya katacağı öğrenildi.


Hücum anlamında sıkıntılı olan Beşiktaş, bu transferle birlikte bonservis bedeli de ödememiş olacak.


Şilili futbolcuyla Alanyaspor'da çalışan teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği ve yönetimle yaptığı görüşmede bu oyuncunun alınmasını talep ettiği ortaya çıktı. Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı. (Takvim)


Aytemiz Alanyaspor, Caner Erkin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:07 

Son Dakika Spor N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:43 Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 10:28 Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı 10:02 Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 08:31 Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
16:07
Meteoroloji alarm verdi! Halk, çareyi kilimli ve kartonlu önlem almakta buldu
15:57
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
15:43
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
15:42
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
15:32
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
15:27
Dün akşam saatlerine kadar başta Marmara olmak üzere yurt genelinde binlerce şimşek ve yıldırım kaydedildi
15:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 17:33:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: N'Sakala'dan sonra Junior Fernandes de geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]