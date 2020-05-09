N'Sakala'dan transfer itirafı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında da isteyenler var" - Son Dakika
Son Dakika Spor N'Sakala'dan transfer itirafı: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında da isteyenler var' - Son Dakika Spor

N'Sakala'dan transfer itirafı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında da isteyenler var"

6 saat önce

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Alanyaspor'un yıldızı Fabrice N'Sakala flaş bir açıklama geldi.

N'Sakala'dan transfer itirafı:

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Alanyaspor'un yıldızı Fabrice N'Sakala flaş bir açıklama geldi.


Fransız sol bek, "Genelde Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan bahsediyorlar. İsim olarak geçmeyen kulüpler de var... Mesela Başakşehir beni çok arıyor. İyi bir iletişimdeyiz ama biliyorsunuz, ocak ayında Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen Hoca'yı iyi tanıyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Bakalım ne olacak" dedi



Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:45 

YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Ryan Donk'tan Fatih Terim itirafı: Koronavirüse yakalandığını öğrenince endişelendim
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı         
13:39
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi         
13:30
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti         
13:20
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı         
12:44
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı         
12:36
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?         
12:31
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor         
12:24
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi         
12:13
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu         
12:05
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü         
12:03
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor         
12:03
Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor Aşk-ı Memnu'da Kıvanç'la öpüşme itirafıyla olay olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor         
12:02
Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı         
12:01
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
12:00
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı         
11:59
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum         
11:55
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz         
11:33
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı         
11:32
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak         
11:06
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor         
11:00
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır         
10:55
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim         
10:53
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti         
10:43
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı         
10:40
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor         
10:40
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü         
10:36
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 14:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: N'Sakala'dan transfer itirafı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında da isteyenler var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]