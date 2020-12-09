N'Sakala'dan Webo'ya destek: 'Hepimiz eşitiz'
09.12.2020 11:51
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.
Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.
Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada, dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo'nun yanında olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini