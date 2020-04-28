N'Sakala'nın Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücreti belli oldu!

Siyah-Beyazlılar'ın transfer döneminde ilk takviyesi olmasına kesin gözüyle bakılan Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sezon sonunda Akdeniz ekibine veda etmeye hazırlanıyor.



Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'a imza atmak için de artık geri sayıma geçti. Hatırlanacağı üzere başarılı futbolcu, Kara Kartal ile ilk görüşmede 1 milyon Euro' ya el sıkışsa da yönetimin indirim ricası sonrasında yıllık 750 bin Euro'ya evet demişti.



Beşiktaş formalı paylaşım yapmıştı



Fabrice N'Sakala, bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından story atmış ve Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.







