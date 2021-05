N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı

Çifte kupalı Beşiktaş'ta sezonun etkili isimlerinden olan N'Sakala yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 30 yaşında futbolcunun Emre Belözoğlu'na yaptığı gönderme kısa sürede binlerce beğeni alırken sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"ALO KARDEŞİM BEN N'SAKALA ABİN"

N'Sakala paylaşımında, "Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began.(Her şeyin başladığı yer)" ifadelerini kullandı.