Çifte kupalı Beşiktaş'ta sezonun etkili isimlerinden olan N'Sakala yaptığı paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. 30 yaşında futbolcunun Emre Belözoğlu'na yaptığı gönderme kısa sürede binlerce beğeni alırken sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
N'Sakala paylaşımında, "Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began.(Her şeyin başladığı yer)" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika Spor