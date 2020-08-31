N'Sakala, şampiyonluk kutlamasında gitarıyla Türkçe şarkı çalmak istiyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı takım ile şampiyonluk yaşamayı ve bu mutluluğa ulaştığında statta gitarıyla Türkçe şarkı çalmayı istediğini belirtti.

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlılarla 2021-2022 sezonu sonuna kadar kontrat imzalayan Demokratik Kongolu futbolcu, Beşiktaş dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Takıma çabuk uyum sağladığını belirten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, "Bunun için çok çalıştım. Yıllarca Türkiye'de büyük bir takımda oynamak için çaba sarf ettim. Şu an o yüzden çok mutluyum. Şimdi ise daha çok çalışıp takıma verebileceğim her şeyi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta büyük hedeflerinin bulunduğuna dikkati çeken N'Sakala, "Şimdiden kazanılacak zaferlerin hayalini kuruyorum. Şampiyonluk kutlamasında statta Türkçe bir şarkı çalmak isterim. Beşiktaş'a özel bir şarkı." dedi.

Kendisini "Savaşçı" olarak değerlendiren Fabrice N'Sakala, "Takım için oynuyorum. Maç günü, 'Kendimi takıma vermeliyim. Kendim için oynamıyorum. Arkadaşlarım için oynuyorum.' derim. Biri hata yaparsa onu kapatmaya çalışırım ve koşmayı severim." şeklinde görüş belirtti.

Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlandığını da aktaran N'Sakala, "Daha transfer gerçekleşmeden, haber duyulmadan önce bana bir sürü çok güzel şey söylediler ve Beşiktaş'a gelmemi istediler. Bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu gerçekleşmezdi. Bu yüzden onlara teşekkürler." açıklamasını yaptı.