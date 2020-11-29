N'Sakala, Türkiye'deki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada siyah beyazlı ekibin 4'üncü golünü atan Fabrice N'Sakala, Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada, siyah beyazlı ekibi 88'inci dakikada 4-2 öne geçiren golü kaydeden Fabrice N'Sakala, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Türkiye'deki 4'üncü sezonunu geçiren Demokratik Kongolu savunma oyuncusu, kariyerinde de ikinci kez gol sevinci yaşadı.