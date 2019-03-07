N1 Robot, özelleşmiş robotik çözümlerle fark yaratıyor
1 saat önce
Beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi üreticileri için dünyada örneklerine az rastlanan ve Türkiye'de uygulaması bulunmayan özelleşmiş çözümler üreten N1 Robot, bu alanda yeteneklerini artırmayı hedefliyor.
Beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi üreticileri için dünyada örneklerine az rastlanan ve Türkiye
'de uygulaması bulunmayan özelleşmiş çözümler üreten N1 Robot, bu alanda yeteneklerini artırmayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:15
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