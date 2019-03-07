Son Dakika Haberleri: N1 Robot, özelleşmiş robotik çözümlerle fark yaratıyor

N1 Robot, özelleşmiş robotik çözümlerle fark yaratıyor

1 saat önce

Beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi üreticileri için dünyada örneklerine az rastlanan ve Türkiye'de uygulaması bulunmayan özelleşmiş çözümler üreten N1 Robot, bu alanda yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

N1 Robot, özelleşmiş robotik çözümlerle fark yaratıyor, System.String[]
Beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi üreticileri için dünyada örneklerine az rastlanan ve Türkiye'de uygulaması bulunmayan özelleşmiş çözümler üreten N1 Robot, bu alanda yeteneklerini artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:15 

Ekonomi
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