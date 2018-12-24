Son Dakika Haberleri: N11.com'da En Çok Taht Oyunları Kitap Serisi Satıldı

N11.com'da En Çok Taht Oyunları Kitap Serisi Satıldı

24 dakika önce

Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Türkçe adıyla Taht Oyunları kitap serisi 2018'de n11.com'un çok satanlar listesine birinci sıradan girdi.

N11.com'da En Çok Taht Oyunları Kitap Serisi Satıldı, System.String[]
Game of Thrones dizisinin uyarlandığı Türkçe adıyla Taht Oyunları kitap serisi 2018'de n11.com'un çok satanlar listesine birinci sıradan girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, serinin yazarı George R. R. Martin'ın dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarını gizem, entrika ve aşk dolu bir maceraya davet ettiği bu 9 kitaplık seri, 2018 yılında Türk okurlarının da başucundan eksik olmadı.

n11.com'un Kitap, Film, Müzik, Oyun kategorisinde yıl boyunca en çok satan kitaplar sıralamasında Taht Oyunlarını sırasıyla Labirent Serisi, İlluminae Dosyaları Serisi, The Witcher Serisi ve Wulf Dorn Psikolojik Gerilim Serisi takip etti.

Listenin 6. sırasında ise henüz 3 aylıkken yakalandığı menenjit hastalığı sebebiyle yüzde 98 engelli olan ve vücudunda sadece tek parmağını kullanabilen Rukiye Türeyen'in yazdığı Kanadı Kırık Melek'in Kanadına Takılanlar kitabı yer aldı.

Çok satanlar listesinde yer alan diğer kitaplar ise sırasıyla Hush Hush Serisi, Karantina Üçüncü Perde, Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal, Efsane Serisi ve Millennium Serisi oldu.

2018 yılında n11.com'da en çok satan filmler listesine bilim kurgu türünün kült filmleri damga vurdu. Listeye ilk sıradan giren Apollo 13 filmini ikinci sırada yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı kült film Blade Runner takip ederken üçüncü sıraya Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği efsanevi Matrix üçlemesi yerleşti.

Listede klasikleşmiş filmlerden The Prestige, Gladyatör ve Forrest Gump filmlerini yine bir bilim kurgu filmi olan Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) filmi takip etti. Listede çizgi roman severlere göz kırpan Adalet Birliği (Justice League) ve Deadpool 2 de kendine yer bulurken, sıralama Prometheus ve Star Wars ile devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:02 Kaynak: AA

Game of Thrones, Ekonomi
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