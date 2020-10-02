n11.com'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

n11.com'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya

n11.com'un, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlediği kampanya kapsamında, 2-4 Ekim tarihleri arasında n11.com'dan yapılan tüm alışverişlerde, 4 lira karşılığı satın alınabilecek 1 kilogram köpek maması, kullanıcılar adına barınaktaki hayvanlara bağışlanıyor.

n11.com'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya, System.String[]

n11.com'un, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlediği kampanya kapsamında, 2-4 Ekim tarihleri arasında n11.com'dan yapılan tüm alışverişlerde, 4 lira karşılığı satın alınabilecek 1 kilogram köpek maması, kullanıcılar adına barınaktaki hayvanlara bağışlanıyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinde tüm n11 üyelerine sepette ek indirim sunuluyor.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu n11.com üyeleri, 2-4 Ekim tarihleri arasında yaptıkları her alışverişte ihtiyaç sahibi barınak hayvanlarına destek olabiliyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlenen bu kampanyada kullanıcılar, diledikleri takdirde Sepetim sayfasında karşılarına çıkan "Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı" başlıklı kısımdan barınağa gönderilecek 1 kilogramlık mamayı 4 liraya satın alıyor.

Yapılan tüm kategorilerdeki alışverişlerde geçerli olan kampanyada kasa önünde 1 kilogramlık köpek maması 4 lira, 3 kilogram köpek maması 12 lira ve 5 kilogram köpek maması ise 20 lira olarak satışa sunuluyor. 3 gün boyunca sürecek ve alt limit olmadan yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan köpek mamaları n11 üyeleri adına Yedikule ve Adalar Hayvan barınaklarına bağışlanacak.

Ayrıca, n11.com üyeleri 2-4 Ekim tarihleri arasında Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinde tek seferde gerçekleştirdikleri 200 lira ve üzeri ilk alışverişlerinde 11 lira, 400 lira ve üzeri alışverişlerinde 22 liraya varan sepette ek indirim kazanıyor.

Ticaret, Köpek, Ekim, n11, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi n11.com'dan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel kampanya - Son Dakika Ekonomi

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