n11.com'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü"ne özel kampanya

n11.com müşterileri, 2-4 Nisan 2021'de yaptıkları her alışverişte sokak hayvanlarının mama ihtiyacına destek olabiliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne özel düzenlenen kampanya kapsamında kullanıcılar, "Sepetim" sayfasında karşılarına çıkan "Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı" sekmesinden 1 kg'lık mamayı 5 TL'ye satın alabilecek. 3 gün boyunca, alt limit olmadan yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan köpek mamaları, n11 müşterileri adına Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlanacak.

n11.com üyeleri ayrıca, 2-4 Nisan 2021 tarihleri arasında, seçili kedi ve köpek maması ürünlerinden yapacakları 300 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 20 TL sepette ek indirim kazanacak.

Üyeler, sepetten çıkan indirimle diledikleri kadar mama satın alabilecek. Kampanya 4 Nisan 2021 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.